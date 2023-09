Produtoras independentes vão a Alckmin com pedido para regular streaming

Representantes da indústria audiovisual independente têm nos próximos dias compromissos para apresentar seus pleitos em defesa da regulação das plataformas de streaming no país. No mais importante deles, terão audiência com Geraldo Alckmin na quinta-feira.

A Frente da Indústria Independente Brasileira do Audiovisual (Fibrav) quer apoio do governo e do Congresso para garantir a propriedade intelectual e patrimonial das obras para os produtores brasileiros independentes que as realizam, a criação de cotas para conteúdos nacionais nos catálogos das plataformas e o fomento direto à produção de conteúdo brasileiro independente.

A fatia de produções brasileiras na Netflix e na Amazon Prime gira em torno de 6%, segundo números citados pela Fibrav.

Nesta quarta-feira, representantes da frente participam, a partir das 14h, de audiência pública na Comissão de Educação e Cultura do Senado sobre a regulação do streaming no país.

