Produtividade do Judiciário aumenta 10% a cada ano, mostra Anuário

Dados da edição 2024 do Anuário da Justiça Brasil, que será lançada no STF na quarta-feira da semana que vem, dia 22 de maio, apontam que o maior gargalo da prestação jurisdicional no Brasil está na primeira instância, onde estão nove de cada dez processos que aguardam julgamento. Até dezembro do ano passado, mais de 82,3 milhões de casos estavam nesse acervo em todo o país.

E a demanda continua crescendo: em 2023, foram protocolados 35 milhões de casos novos, 32% a mais do que em 2020. Por outro lado, o número de processos julgados vem aumentando 10% ao ano desde 2020, passando de 24,5 milhões, em 2020, para quase 32 milhões, no ano passado.

Veja a seguir os números dos últimos quatro anos:

2020

26.661.206 casos novos

24.508.177 processos julgados

79.593.838 no acervo

2021

29.407.016 casos novos

26.860.029 processos julgados

80.813.566 no acervo

2022

32.166.986 casos novos

29.807.668 processos julgados

81.368.349 no acervo

2023

35.066.482 casos novos

31.872.482 processos julgados

82.433.593 no acervo