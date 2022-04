Produção da Petrobras sobe, mas gasolina não baixa, reclamam petroleiros

A Federação Única dos Petroleiros criticou nesta quinta o fato de a Petrobras ter tido no primeiro trimestre aumento da produção de petróleo e gás sem que isso tenha significado redução dos preços dos combustíveis no Brasil.

É que a empresa tem a política de definir preços dos combustíveis no mercado interno com base nas flutuações do dólar e do barril de petróleo no exterior. A FUP é contra o modelo por entender que ele aumenta o ganho dos acionistas enquanto penaliza o consumidor final com o combustível mais caro.

“Se a produção de petróleo e derivados aumentou utilizando basicamente petróleo produzido no Brasil, por que os brasileiros continuam pagando preços dolarizados?”, questiona o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar.