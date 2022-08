Procuradores que assinaram carta pela democracia entram na mira do CNMP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O corregedor nacional do Ministério Público, Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, estuda a possibilidade de processar procuradores que assinaram o manifesto pela democracia elaborado pela Faculdade de Direito da USP, que já ultrapassou 700.000 signatários.

A motivação seria a necessidade de manter isenção dos integrantes da Procuradoria, e não um posicionamento contra a carta e a iniciativa. A preocupação do conselheiro do CNMP é que procuradores possam vir a ter que atuar em casos ligados ao teor do documento.