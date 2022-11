Procuradores cobram ação da PGR para investigar atos golpistas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em carta assinada por 184 integrantes do MPF, procuradores cobram do chefe da PGR, Augusto Aras, ações para investigar o envolvimento de autoridades do governo nos atos golpistas registrados em todo o país por apoiadores de Jair Bolsonaro.

“É inadmissível que qualquer autoridade, diante de uma escalada que quer suplantar a legitimidade do voto popular pela força e pela desordem, assista impassivelmente a esse cenário, sem qualquer consequência”, diz o documento

Para os procuradores, a investigação de eventual relação de autoridades aos movimentos que trancam estradas em todo o país é fundamental. Eles pedem a iniciativa da PGR para apurar supostas lideranças das manifestações com foro privilegiado.

“Não apenas atue na coordenação do Ministério Público Federal para desmobilizar esse cenário de insurreição, como também requisite a instauração de inquérito policial com o objetivo de apurar a eventual prática, por quaisquer autoridades que gozam de foro de prerrogativa de função no STF, de crimes relacionados aos movimentos de bloqueio de vias em tela”, solicita a carta.