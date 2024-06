Procura por crédito registrou alta em abril, diz Serasa Experian

Após três meses consecutivos de queda, a busca dos consumidores por linhas de crédito registrou alta, pela primeira vez em 2024, no mês de abril. De acordo com a Serasa Experian, a demanda foi 13,6% maior do que no mesmo período do ano passado.

A alta foi observada em todas as unidades federativas e abarcou clientes de todas as faixas de renda. Para o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, o cenário de juros e inflação incentivou os consumidores.

“Após os pagamentos das contas do início do ano e aproveitando os efeitos graduais da redução da taxa básica de juros e da inflação, os consumidores voltam a buscar por crédito no mercado”, diz Rabi.

“Esperamos ser o início de uma trajetória positiva, embora seja esperado que tenhamos alguns desafios ao longo do ano que poderão refletir na economia nacional”, pondera o economista.