Prisões de Torres e Vieira foram decretadas por Moraes no domingo; leia

O ministro Alexandre de Moraes decretou, ainda no domingo, dia dos ataques terroristas em Brasília, a prisão de Anderson Torres ede Fábio Augusto Vieira, o ex-diretor da PM do Distrito Federal. No texto, o ministro atende a pedido da Polícia Federal que citou o risco de os alvos das prisões usarem seus acessos ao poder distrital para atrapalhar as investigações.

“A Democracia brasileira não será abalada, muito menos destruída, por criminosos terroristas. A defesa da Democracia e das Instituições é inegociável”, escreveu Moraes.

“Estão presentes, os requisitos legais necessários para decretação da prisão preventiva e busca e apreensão, nos termos da representação da Polícia Federal, frente a ‘necessidade da medida’ – necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais – e sua ‘adequação’ – adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado”, segue o ministro.

Leia a ordem de prisão contra Anderson Torres.

