‘Prioridade do governo é acabar com a fome’, diz Simone Tebet

Ministra do Planejamento, Simone Tebet defendeu neste sábado, durante o Lide Brazil Conference, em Lisboa, que o país concentre esforços para melhorar o ambiente de negócios brasileiro para atrair investimentos internacionais, provendo segurança jurídica e “conforto” para que empresários estrangeiros voltem a apostar no Brasil.

Simone disse que a prioridade de sua gestão é garantir planejamento nas contas públicas para concretizar uma das grandes metas do governo, que é acabar com a fome e a miséria no país. “Precisamos gastar com inteligência os poucos recursos que temos e acabar com a fome e a miséria é a grande prioridade”, disse Simone.