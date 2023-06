Primeiro voto sobre Bolsonaro terá mais de 400 páginas no TSE; detalhes

O primeiro voto do julgamento de Jair Bolsonaro, no TSE, preparado pelo relator, Benedito Gonçalves, tem mais de 400 páginas e foi finalizado nos últimos dias pelo ministro, que será responsável por abrir as discussões sobre uma eventual inelegibilidade do ex-presidente, nesta terça.

O julgamento vai começar por volta de 19h e deve se alongar até o fim da noite, com a leitura de Gonçalves. O magistrado prometeu aos colegas ser rápido, mas a quantidade de páginas sugere que o voto do relator consumirá toda a sessão. Gonçalves, como voto condutor, fará um detalhado apanhado dos fatos que complicam a vida de Bolsonaro no TSE.

A reunião com embaixadores, realizada em 2022 para atacar e descredibilizar o sistema eleitoral, será o ponto de partida. Outras provas, colhidas no curso da ação, como a minuta golpista de Anderson Torres e outros elementos vão complementar a análise de Gonçalves.

Na primeira sessão, da semana passada, Gonçalves leu o relatório e as partes tiveram espaço para apresentar argumentos de defesa e acusação. O Ministério Público eleitoral também se pronunciou. Agora, os votos seguirão uma ordem: votam, depois de Gonçalves, os ministros Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Cármen Lúcia (vice-presidente do TSE), Nunes Marques e, por último, Alexandre de Moraes, presidente do tribunal.