Primeiro quadrimestre tem o melhor saldo de empregos formais desde 2011

O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou nesta quarta-feira os números mais recentes do Novo Caged e apontou que o Brasil registrou um saldo positivo de 958.425 empregos com carteira assinada no acumulado de janeiro a abril deste ano. Trata-se do melhor resultado para o primeiro quadrimestre em 13 anos, desde 2011 [veja abaixo os números de cada ano desde 2002].

Somente em abril, o saldo foi de 240.033 postos de trabalho formais (diferença entre 2.260.439 admissões e 2.020.406 de desligamentos), recorde para o mês desde 2013 e 33% maior que o contabilizado em abril do ano passado.

Segundo a pasta, o aumento no mês foi registrado em todos os grandes grupamentos de atividades econômicas: serviços (+138.309), indústria (+35.990), construção (+31.893), comércio (+27.272) e agropecuária (+6.576).

Já o número total de pessoas trabalhando com carteira assinada no país em abril chegou a 46,4 milhões, o maior já registrado na série histórica do Caged e do Novo Caged, superando os 46,23 milhões de março.

Dentre os estados, o maior saldo registrado em abril foi em São Paulo, com 76.299 postos, seguido de Minas Gerais (25.868) e Paraná (18.032 postos).

O salário médio real de admissão em abril foi de 2.126,16 reais, crescimento de 36,96 reais (1,8%) em comparação com o valor de março. Já em comparação com o mesmo mês do ano anterior, o ganho real foi de 2,2% (45,43 reais).

Veja a seguir o saldo de empregos formais (no acumulado de janeiro a abril):

2002 – 488.592



2003 – 388.387

2004 – 630.608

2005 – 684.455

2006 – 704.850

2007 – 828.493

2008 – 964.156

2009 – 190.699

2010 – 1.170.486

2011 – 992.791

2012 – 810.511

2013 – 683.705

2014 – 532.452

2015 – 97.368 negativos

2016 – 358.951 negativos

2017 – 35.342

2018 – 374.676

2019 – 334.947

2020 – -947.281

2021 – 895.748

2022 – 826.097

2023 – 718.576

2024 – 985.425

*Dados de 2002 a 2019 são do Caged e, a partir de 2020, do Novo Caged

