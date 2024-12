Primeira suspeita, no Planalto, sobre saúde de Lula foi de Covid-19

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na segunda, quando Lula passou mal, a primeira suspeita de auxiliares mais próximos do presidente não foi de que algo pudesse ter ocorrido na região onde Lula sofreu ferimento por causa de uma queda, há dois meses.

Com dores de cabeça e sentindo-se prostrado, Lula passou a auxiliares a impressão de que estava gripado. Os interlocutores mais próximos chegaram a pensar que o petista estivesse com Covid-19.

“A primeira-dama Janja chegou a fazer exames”, diz um auxiliar palaciano.

Segundo integrantes da equipe médica do Hospital Sírio-Libanês informaram ao Radar, Lula não pegou Covid-19, mas sofreu com os sintomas naturais de quem teve um acidente vascular que ficou “muito próximo” de um AVC. “Não foi AVC porque não comprometeu o cérebro, afinal”, diz um dos médicos da equipe do Sírio.

