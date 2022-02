Primeira mulher diretora-geral do Yahoo! na América Latina é brasileira

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Pela primeira vez uma mulher vai comandar as operações do Yahoo! no Brasil. Também será a primeira vez que a gigante americana terá uma mulher na posição de diretora-geral para um país na América Latina.

Jornalista com 30 anos de carreira em redações e agências de publicidade, Alessandra Blanco assumiu o cargo depois de três anos como chefe da divisão editorial do Yahoo! no país.

Blanco trabalhou em veículos de notícias como Folha de S. Paulo, Editora Abril e o iG. Em 2014, tornou-se diretora de conteúdo da agência CUBOCC, na qual trabalhou com as marcas Unilever, Coca-Cola, Spotify e Netflix.

Ela já atou como diretora na Editora Globo Condé Nast, como colunista de gastronomia da revista Vogue e como uma das apresentadoras do programa Cozinha Caseira, na Fox.