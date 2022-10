Primeira edição do Tim Music no Nordeste terá Iza e outras estrelas

Atualizado em 17 out 2022, 13h12 - Publicado em 17 out 2022, 18h30

Após três edições realizadas ao longo de 2022 no Rio de Janeiro, o festival gratuito TIM Music, criado pela agência de entretenimento Novo Traço, terá sua primeira edição na região Nordeste, na capital do Maranhão, São Luís.

O evento acontecerá nos dias 5 e 6 de novembro, no Espaço Reserva do Shopping da Ilha, com grandes nomes da cena da música brasileira, como Iza, que pela primeira vez se apresentará no Maranhão, BaianaSystem, Preta Gil e Tribo de Jah, dando peso também ao reggae da região.

“É com muita alegria que apresentamos pela primeira vez o TIM Music no Maranhão, estado com uma cultura tão rica e encantadora. Nossa intenção é que as pessoas possam ter entretenimento gratuito de alto nível, com estrutura e organização”, diz Rafaello Ramundo, fundador da Novo Traço, idealizador e curador do festival. Pedro Baby assina a direção artística.