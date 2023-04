Primeira-dama de SP busca apoio da Receita para campanha do agasalho

A primeira-dama de São Paulo, Cristiane Freitas, se reuniu recentemente, no Palácio dos Bandeirantes, com representantes da Superintendência da Receita Federal no estado para tratar de uma parceria que possa dar destinação social aos produtos apreendidos em operações do fisco.

A ideia é que roupas novas e em bom estado, por exemplo, sejam destinadas a ações da Campanha do Agasalho 2023, que começa no próximo mês.

Já outros produtos confiscados da área de beleza e moda também devem ser recebidos pelo órgão para que possam ser utilizados nas escolas de capacitação profissional.

O objetivo do Fundo Social com a aquisição desse material é estimular o empreendedorismo e a autonomia financeira das pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social.