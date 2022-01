‘Pretendo ir a todos os debates’, diz Bolsonaro sobre eleições em 2022

O presidente Jair Bolsonaro declarou nesta quarta-feira que pretende comparecer a “todos os debates” eleitorais deste ano. Os brasileiros vão às urnas em 2 de outubro para escolher o próximo presidente da República — além de governadores, senadores e deputados.

“Pretendo ir a todos os debates. Em 2018, compareci em dois, e depois tive uma crise, levei uma facada, sobrevivi por milagre (…) e faço um desafio, mais uma vez: TV Globo, me entrevistem ao vivo. Não fiquem somente falando mentiras sobre o governo”, afirmou em entrevista ao site Gazeta Brasil.

Apesar da declaração, a decisão de interromper as participações de Bolsonaro em debates em 2018 foi anterior ao episódio da facada, que aconteceu em setembro. Já no mês de agosto o então presidente do PSL, Gustavo Bebianno, anunciou que, por uma questão de estratégia da campanha, o agora presidente não iria mais às rodadas de debates com outros candidatos.