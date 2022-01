Preso por Moraes, Daniel Silveira ganha um afago de Bolsonaro

Com o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) na plateia, durante solenidade no Palácio do Planalto para lembrar o Dia Internacional Contra a Corrupção nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse, sem citá-lo nominalmente, que a prisão de “um colega” doeu no seu coração e fez uma série de críticas indiretas ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, que deu a ordem para prendê-lo.

Ele ainda disse que não pôde fazer nada e citou a possibilidade de que tenha sido incitado a tomar “medidas extremadas”. Silveira ficou preso de fevereiro a novembro desse ano, depois de fazer ameças a ministros do Supremo Tribunal Federal.

“Temos aqui um parlamentar que ficou sete meses preso. Se coloquem no lugar dele, aprendi muito cedo também, se coloquem no lugar dessa pessoa. Muitos falam: ‘não toca no assunto, não se meta’. Eu não tô me metendo, eu tô defendendo a liberdade, eu tô defendendo a Constituição”, declarou Bolsonaro.

O presidente continuou dizendo que ninguém “pode estar acima da Constituição” e interpretá-la “da maneira que ele bem entender”.

“Ninguém pode prender ninguém, se não em flagrante delito, né? Um policial pode por outros motivos, mas um cidadão? Em flagrante delito. Ainda mais prender um parlamentar. Não tem cabimento isso. Se uma pessoa começa a errar na Câmara e no Senado, que eu já fui lá do Senado [na verdade, ele foi deputado federal]. O que é comum? O cara vai pro Conselho de Ética, a gente vai resolve lá o problema. Se alguém começa a errar no quartel, o comandante geralmente paga a missão pro subcomandante e o cara vai ter que entrar na linha, para o bem de todos”, afirmou Bolsonaro.

Continua após a publicidade

“Ninguém pode ser autoritário nesse país. E olhe só, quando se fala em ditaduras, quem promove é o chefe do Executivo. Aqui é o contrário, é o chefe do Executivo que briga por democracia. Doeu no meu coração ver um colega preso? Doeu. Mas o que fazer? Será que queriam que eu tomasse medidas extremadas? Como é que ficaria o Brasil perante o mundo? Possíveis barreiras comerciais, problemas internos…”, acrescentou.

O presidente continuou dizendo que “nós vamos continuar dentro das quatro linhas da Constituição” e que o povo sabe o que faz cada uma das autoridades em Brasília, citando os seus 23 ministros, senadores e deputados federais e os ministros do STF e do TSE. Na sequência, fez críticas à cassação de parlamentares pela Justiça Eleitoral, dando como exemplo a do deputado estadual Fernando Francischini, seu aliado.

“Virou moda. Como essa cassação do deputado Francischini, do Paraná. Faltavam dez minutos pra acabar a votação, ele fez uma live e mostrou o que tava acontecendo, mostrou a verdade. ‘Ó, tem local que o pessoal tá apertando aí o 17 e sai 13’. Verdade. Cassaram o mandato do parlamentar. Ele e mais dois. Não falo com o Francischini depois de dois, três meses depois que eu tomei posse. Ele teve a vida dele como deputado estadual, eu tive a minha aqui, o filho dele foi pra Câmara… Isso não pode acontecer, meu Deus do céu… […] Estamos assistindo atos arbitrários pelo Brasil com constância. Isso não é crítica, uma ofensa a um Poder, isso é uma constatação, é uma realidade”, declarou.

Bolsonaro fez ainda uma menção indireta ao processo de extradição do blogueiro Allan dos Santos, determinada também pelo ministro Alexandre de Moraes.

“Nós temos acordos de extradição com alguns países. Podemos mandar deles presos aqui pra lá, e eles pra cá. Mas tá escrito ali o que você pode pedir a extradição ou concedê-la. Aqui se acha agora que qualquer motivo, me chamou de feio, de narigudo, de barrigudo, eu posso agora pedir a extradição dessa pessoa. Não é assim que funciona. Ou todos nós impomos um limite para nós mesmos, ou pode-se ter crise no Brasil. Apesar da grande mídia me acusar de provocar, agredir, não tem agressão minha. Mas eu levo 50 tiros de 762, quando dou um de 22, eu sou o que tô provocando”, afirmou.