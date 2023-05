Preso, aliado de Bolsonaro pode perder pensão de militar ‘morto’

O Ministério Público no Tribunal de Contas da União pediu a suspensão do pagamento de 22.600 reais à esposa de Ailton Barros, preso na Operação Venire, da Polícia Federal, que apreendeu o celular do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Barros foi expulso das Forças Armadas em 2006 e a decisão foi ratificada pelo Superior Tribunal Militar, em 2014. O ex-oficial foi classificado como “morto ficto” para a sua esposa receber o benefício.

Conforme o Exército, a família não deve ser atingida pela punição a Ailton. O argumento garante os pagamentos mensais a Marinalva Barros, casada com o ex-militar, segundo a matéria do UOL citada na representação do subprocurador, Lucas Rocha Furtado.

Além de solicitar a “suspensão de qualquer pagamento da pensão instituída pelo Sr. Ailton Barros com fundamento na morte ficta até a decisão final do TCU sobre essa matéria”, Furtado pede apuração sobre os agentes envolvidos para que os danos sejam ressarcidos, caso a suspeita de irregularidade seja confirmada.

O inquérito da PF, que resultou na busca e apreensão na casa do ex-presidente, mostra a articulação de Ailton Barros com o ajudante de ordens Mauro Cid para fraudar registros de vacina. Nas conversas interceptadas pela polícia, Ailton chega a dizer que sabe quem foi o mandante do assassinato da ex-vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco.