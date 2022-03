Presidentes do MDB e do União Brasil almoçam com Simone Tebet no Senado

Pré-candidata do MDB ao Palácio do Planalto, a senadora Simone Tebet recebeu nesta quarta-feira os presidentes nacionais do seu partido, Baleia Rossi, e do União Brasil, Luciano Bivar. Os três almoçaram no gabinete da presidenciável no Senado.

Ao divulgar o encontro, a assessoria da pré-campanha de Simone tratou a conversa como mais uma sinalização da candidatura única das duas legendas nas eleições desse ano.

Até agora, o União Brasil não lançou o seu presidenciável, apesar de Bivar ter prometido apresentar um nome do partido para disputar uma espécie de prévia da chamada “terceira via”, da qual também faria parte o PSDB do governador João Doria.