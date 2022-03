‘Presidente pária internacional’ fará Brasil sofrer na guerra, diz petista

No texto em que culpa a Otan pelas invasão da Rússia à Ucrânia, Aloizio Mercadante diz que aliança entre russos e chineses, fortalecida pelo “bloqueio ocidental” ao país de Vladimir Putin poderá “resultar na supremacia da economia chinesa no mundo”.

“Esse entendimento entre Rússia e China mexe definitivamente com a geopolítica mundial. Os bloqueios econômicos do Ocidente podem ter algum efeito de curto prazo na economia russa. O embargo ao gasoduto entre Alemanha e Rússia, por exemplo, gerará uma grave crise energética para os alemães, ao mesmo tempo que possibilita a Moscou oferecer gás natural barato para a China por meio do projeto Força da Sibéria”, escreve Mercadante.

“Os efeitos de médio e longo prazo do bloqueio ocidental podem até agravar a vulnerabilidade econômica da Rússia, mas colocam no horizonte também um possível acordo comercial amplo entre russos e chineses. Por isso, os desdobramentos dos conflitos na Ucrânia podem resultar na supremacia da economia chinesa no mundo, ao mesmo tempo em que, no Brasil, viveremos o aprofundamento da crise econômica e a explosão inflacionária, em razão de um presidente pária internacional, que é incapaz de entender os desafios, de dialogar, de negociar e de ser respeitado pelas principais líderes do mundo”, segue o petista.