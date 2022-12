Presidente do TCU questiona patriotismo de golpistas na cerimônia de posse

Na posse para o novo mandato como presidente do TCU, Bruno Dantas fez críticas às manifestações golpistas que culminaram em depredações à sede da Polícia Federal, incêndio de veículos e desordem nesta semana. No discurso, Dantas assegurou a segurança do sistema eleitoral, elogiou o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e questionou o patriotismo de quem promove violência e vandalismo.

“Não é patriota quem prega a violência, quem destrói o patrimônio público ou privado, quem agride ou fere terceiros por diferenças ideológicas, quem se arma para derramar o sangue dos seus patrícios. Não é patriota quem drena energia, a alegria e a paz de seu povo”, disse Dantas. “Patriota é aquele que ama o seu país. Patriota é quem busca fortalecer as instituições republicanas e democráticas. Patriota é a parcela da sociedade brasileira que quis e participou, ativa e pacificamente, para a recuperação da cidadania, vendo triunfar a democracia contra o arbítrio na promulgação da Constituição de 88”, seguiu o presidente do Tribunal de Contas.

Dantas referenciou o discurso de Alexandre de Moraes na diplomação de Lula. Na ocasião, o presidente do TSE respondeu aos “covardes ataques” contra o Judiciário e garantiu punição integral a quem promoveu discursos de ódio e ataques contra a democracia.

“Eu poderia, senhor Alexandre de Moraes, repetir cada palavra pronunciada por vossa excelência na solenidade de 12 de dezembro último, por ocasião da diplomação do presidente e do vice-presidente da república eleitos”, disse o presidente do TCU, que também assegurou a legitimidade das eleições.

“Demonstramos, a partir da aplicação de métodos e padrões internacionais de auditoria, que o processo eleitoral e as urnas eletrônicas são confiáveis e auditáveis”.

Bruno Dantas assumiu a presidência do TCU em julho, após a aposentadoria da ministra Ana Arraes. Ele foi eleito para permanecer no cargo em 7 de dezembro. O ministro Vital do Rêgo, que será vice-presidente e corregedor do Tribunal, também foi empossado nesta quarta.

O presidente eleito Lula e o vice Geraldo Alckmin foram à cerimônia. O ex-presidente José Sarney, o chanceler Carlos França e ministros do STF também participaram do evento.