Presidente do TCU monta grupo para fazer pente-fino nos bilhões para o RS

Presidente do TCU, o ministro Bruno Dantas formou um grupo de 60 auditores no tribunal para monitorar permanentemente os bilhões de reais destinados para o socorro aos gaúchos.

Dantas criou uma grande frente no tribunal para tratar com agilidade os temas vinculados ao Rio Grande do Sul. O objetivo é permitir que tudo seja feito sem prejudicar a necessária urgência do trabalho de assistência a milhares de vítimas da tragédia climática que devastou o estado.