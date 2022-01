Presidente do STJ testa positivo para Covid-19

O presidente do STJ, Humberto Martins, testou positivo para Covid-19 ao realizar exame de rotina, informou há pouco Secretaria de Comunicação Social do tribunal. O ministro tem 65 anos.

“Ele está devidamente medicado, passa bem, sem qualquer sintoma, e logo será liberado por seus médicos. Cumprirá isolamento em casa e continuará despachando normalmente neste período, em trabalho remoto e por telefone”, diz a nota divulgada pelo órgão.

Ainda de acordo com o comunicado, Martins entrará de férias no próximo dia 15, até o dia 31, e será substituído nesse período pelo vice-presidente do STJ, o ministro Jorge Mussi, conforme previsto anteriormente.

“Retornará no dia 1º de fevereiro, ocasião da abertura do ano judiciário dos tribunais superiores, exercendo suas atribuições legais como presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal”, conclui a nota.