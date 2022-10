Presidente do Senado liga para Lula e o parabeniza pela vitória

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 31 out 2022, 14h29 - Publicado em 31 out 2022, 13h36

Por Ramiro Brites Atualizado em 31 out 2022, 14h29 - Publicado em 31 out 2022, 13h36

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta segunda que parabenizou Lula pela vitória nas urnas. O parlamentar sugeriu um ambiente democrático no Congresso para o novo mandato do petista.

“Há pouco, liguei para o presidente Lula, eleito neste domingo. Dei a ele os meus parabéns pela vitória e disse também que encontrará no Senado toda a colaboração, com a devida interlocução democrática, para resolvermos os reais e urgentes problemas enfrentados pelos brasileiros’, disse no Twitter.

O presidente Jair Bolsonaro segue em silêncio e ainda não se manifestou sobre a derrota eleitoral.