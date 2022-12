Presidente do Senado critica atos terroristas e reafirma fim das eleições

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se manifestou nesta segunda sobre a ação das forças de segurança que detiveram um plano de sabotagem à posse de Lula por meio de um atentado terrorista. Para o senador, a tentativa de explosão de bombas em Brasília parte de um entendimento equivocado de que as eleições ainda não acabaram.

“As eleições se findaram com a escolha livre e consciente do presidente eleito que tomará posse no dia 1º de janeiro”, disse Pacheco, que também pregou um clima de pacificação no cenário político nacional. “O Brasil quer paz para seguir em frente e se tornar o país que todos nós desejamos”, completou.

Um homem foi preso após tentar explodir um caminhão próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília no último sábado. Ele confessou aos policiais que planejava “causar o caos”. Após a tentativa de atentado, o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que a programação para posse do novo governo será reavaliada.

Não há espaço no Brasil democrático para atos análogos ao terrorismo, como a tentativa de explosão de um caminhão de combustíveis, em Brasília, felizmente abortada pelas forças de segurança. — Rodrigo Pacheco (@rodrigopacheco) December 26, 2022