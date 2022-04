Presidente do PSDB desmoraliza carta que ele mesmo assinou

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O PSDB vive mesmo um momento intrigante. Presidente nacional da sigla, Bruno Araújo foi colocado contra a parede por João Doria, que ameaçou implodir o partido ao desistir da disputa ao Planalto para permanecer no governo de São Paulo.

Diante da implosão da sigla no estado mais importante do país, comandado pelos tucanos há mais de duas décadas, Araújo assinou uma carta garantindo a Doria a candidatura ao Planalto, apesar de movimentos partidários tentarem reescrever o resultado das prévias do ano passado.

“O governador João Doria tem a legenda para disputar a presidência da República. E não há, nem haverá qualquer contestação à legitimidade da sua candidatura pelo partido”, escreveu Araújo.

O presidente do PSDB inclusive assinou a carta, numa demonstração de força de suas palavras. Mas veja o que disse nesta sexta o mesmo Araújo: “Em política, tem algo que vale mais do que papel e carta. São os fatos e acontecimentos, e isso é mais relevante… A resolução dessa candidatura não será do PSDB, não será minha, não será de João Doria, muito menos de Eduardo Leite. Ela será fruto de um entendimento político de algo maior… Claro que há uma discordância na candidatura de João Doria porque é evidente o grau de oposição interna. Mas temos um jogo a ser jogado”.

O leitor pode tirar suas conclusões.