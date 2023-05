Presidente do PSB defende operação da Petrobras na Amazônia

Cacique nacional do PSB, Carlos Siqueira decidiu se posicionar a favor das pesquisas da Petrobras na Amazônia, um tema caro à ministra Marina Silva.

“É muito importante que a Petrobras faça suas pesquisas, com todos os cuidados que qualquer atividade econômica na região amazônica merece”, diz Siqueira.

O socialista vai contra, inclusive, a posição do presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, que é filiado ao PSB e vetou a atuação da Petrobras na região. Para Siqueira, o governo Lula tem a “obrigação” de explorar as riquezas amazônicas.

“Todas as riquezas do subsolo amazônico, como está na Constituição, são propriedade da União. Portanto, é obrigação da União tentar fazer, buscar e pesquisar aquilo que existe no subsolo e explorar de maneira devida e adequada e com todo respeito possível à natureza”, diz Siqueira.