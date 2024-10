Presidente do Podemos se manifesta após atentado a prefeito na Grande SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu divulgou uma nota há pouco na qual manifesta “profunda preocupação” com o atentado sofrido pelo prefeito e candidato à reeleição de Taboão da Serra, José Aprígio da Silva, do seu partido, que foi baleado na cidade nesta sexta-feira, 18.

“Neste momento, a prioridade é a sua recuperação. O prefeito Aprígio foi levado às pressas para o hospital, está recebendo atendimento médico especializado. Ainda não há informações oficiais sobre o seu estado de saúde. Expressamos nossa solidariedade à família, amigos e apoiadores de Aprígio, e pedimos que todos se unam em orações e pensamentos positivos para sua pronta recuperação”, diz o comunicado.

“Este é um momento de cautela, e aguardamos com serenidade mais detalhes sobre o ocorrido, confiando que as autoridades competentes realizarão investigação minuciosa para esclarecer os fatos”, acrescenta Renata.

Para finalizar, a deputada diz que o partido “reitera o repúdio a qualquer forma de violência e reafirma seu compromisso com o respeito, a democracia e o diálogo”.

“Esperamos que o prefeito Aprígio se restabeleça rapidamente e que todas as circunstâncias deste triste episódio sejam esclarecidas o mais breve possível”, conclui a nota.

Veja a seguir um vídeo com os momentos seguintes ao atentado; as imagens são fortes: