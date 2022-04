Presidente do Podemos diz que ficou sabendo de saída de Moro pela imprensa

Não pegou nada bem a saída de Sergio Moro do Podemos entre os agora ex-correligionários que o “patrocinaram” no ingresso ao partido.

A presidente nacional da legenda, Renata Abreu, foi a público na noite desta quinta-feira afirmar que ficou sabendo da ida do ex-juiz para o União Brasil por meio da imprensa — e garantiu que o partido nunca mediu esforços para garantir a Moro uma campanha robusta.

Conforme o Radar adiantou mais cedo, Renata ficou revoltada com a decisão do ex-juiz, que se filiou à legenda com pompa e circunstância em novembro

“O Podemos não tem a grandeza financeira daqueles que detém os maiores fundos partidários, como é sabido por todos. Mas, tem a dimensão daqueles que sonham grande, com a convicção de que o projeto de um Brasil justo para todos vale mais do que o dinheiro. Para a surpresa de todos, tanto a Executiva Nacional quanto os parlamentares souberam via imprensa da nova filiação de Moro, sem sequer uma comunicação interna do ex-presidenciável”, diz trecho do comunicado da dirigente do Podemos.