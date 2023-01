Presidente do partido de Bolsonaro quer se descolar de atos terroristas

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, criticou neste domingo os atos de vandalismo em Brasília. De acordo com o líder do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, os movimentos que depredaram as sedes dos três Poderes da República não representam o partido.

“Esse movimento de Brasília hoje é uma vergonha para todos nós e não representa o nosso partido, não representa o Bolsonaro”, afirmou Neto, em vídeo divulgado nas redes sociais.

Valdemar diferenciou os atos terroristas das manifestações em frente ao Exército.

“Lá (em frente aos quartéis) tinham famílias representando o Bolsonaro e representando a direita. Todos os movimentos foram pacíficos e ordeiros”, disse Neto, que defendeu a ação das forças de segurança para retomar a ordem na capital federal.