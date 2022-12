Presidente do Olodum vai comandar Fundação Palmares no governo Lula

A Fundação Palmares será comandada no próximo governo Lula pelo presidente do Olodum, João Jorge. Militante do movimento negro e presidente do bloco afro mais popular do país, o advogado baiano teve o seu nome anunciado nesta quinta-feira pela futura ministra da Cultura, Margareth Menezes.

“Anuncio o João Jorge, presidente do bloco Olodum, para a presidência da Fundação Palmares. Ele vai resgatar a fundação que foi depredada fisicamente e internamente no último governo”, disse a ministra indicada.

Jorge encerrará o ciclo de quatro anos de gestão bolsonarista na fundação, que teve como presidente durante a maior parte do governo de Jair Bolsonaro a figura de Sérgio Camargo, que, entre outras ideias distorcidas, nega a existência do racismo no país.

O educador Douglas Belchior, da Uneafro e da Coalizão Negra por Direitos, era cotado à vaga, mas acabou não tendo o seu nome confirmado.