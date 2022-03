Presidente do México se declara para Lula antes de visita do petista

Antes de receber o ex-presidente Lula para tomar um café da manhã no Palácio Nacional nesta quarta-feira, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, fez questão de exaltar o petista em uma entrevista coletiva, na terça. AMLO, como é conhecido, também ressaltou que tem uma boa relação com o governo Bolsonaro.

“Somos muito respeitosos com os países, temos mantido uma boa relação com o governo do Brasil, não tivemos nenhuma diferença com o presidente Bolsonaro, tem havido uma relação de respeito e queremos manter essa boa relação”, declarou o líder mexicano, depois de ser questionado sobre a possível mudança no perfil do comando de países latino-americanos como o Brasil.

“E ao mesmo tempo recebo Lula, que é um líder reconhecido, muito importante no Brasil e na América Latina e, diria, no mundo. E irei recebê-lo com respeito, com admiração, porque ele foi vítima de um ato autoritário, repressivo. Fabricaram delitos contra ele e o mantiveram injustamente na cadeia. Nós temos simpatia com Lula e, sobretudo, com o que representa: é que não se persiga dirigentes sociais, dirigentes políticos que lutam a favor do povo, e que têm que enfrentar, às vezes, grupos conservadores, oligarquias. Então Lula é bem-vindo”, afirmou o presidente.

Enquanto isso, a agenda de Bolsonaro registra que ele não terá nenhum compromisso oficial nesta quarta-feira de Cinzas. Ele, aliás, nunca visitou o México com presidente.