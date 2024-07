Presidente do Banco Mundial encontra Lula e apoia Aliança contra a Fome

Antes de participar do pré-lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, no Rio de Janeiro, o presidente Lula se reuniu na manhã desta quarta-feira com o chefe do Banco Mundial, Ajay Banga, que declarou apoio à iniciativa do Brasil na presidência do G20.

Nas redes sociais, Lula relatou que o presidente da instituição financeira internacional elogiou o Bolsa Família, o Novo PAC e o SUS. “Também conversamos sobre a necessidade de apoiar pequenos e médios negócios para impulsionar o crescimento da economia e do emprego”, complementou.

Em nota, o Planalto informou que Banga “elogiou os conceitos e resultados do Bolsa Família” e disse que costuma citar o programa de transferência de renda do Governo Federal brasileiro como “exemplo de política social bem sucedida, que chega efetivamente para quem mais precisa”.

Ao cumprimentar o brasileiro pelo “ambicioso plano” do Novo PAC, ele também afirmou, segundo o Planalto, que o Banco Mundial pode ter mais projetos e parcerias no Brasil.

Os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Mauro Vieira (Relações Exteriores) e o assessor especial da Presidência, Celso Amorim, também participaram da reunião.