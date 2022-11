Presidente do Banco Central ainda não recebeu nenhum pedido da transição

Até agora, nenhum membro do gabinete de transição do governo Lula pediu qualquer informação ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Na semana passada, o Radar mostrou que aliados do começavam a reconhecer os “benefícios” da autonomia do BC. “É o único lugar que não temos problemas para resolver nesta transição”, diz um petista.

Após a mudança no status da instituição, aprovada pelo Congresso no ano passado, o chefe do Banco Central tem mandato fixo. O de Campos Neto termina em 2024, no segundo ano do governo Lula.