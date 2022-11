Presidente do Bahia pode assumir o comando da Liga do Nordeste

O presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, é cotado para assumir a presidência da Liga do Nordeste, após a saída de Alexi Portela, ocorrida na semana passada.

A ida do dirigente para o comando do grupo de clubes nordestinos sinalizaria a intenção de Bellintani, futuramente, ser o CEO da Liga do Futebol Brasileiro, que anunciou já ter uma oferta de 5 Bilhões de reais do fundo de investimentos Mubadala por 20% dos direitos.

Cabe lembrar que o homem forte do tricolor baiano já teve o nome especulado para disputar a Prefeitura de Salvador, em 2020, e ocupou duas secretarias na gestão de ACM Neto.

A formação de uma liga nacional única é apontada como primordial para a valorização do futebol brasileiro.