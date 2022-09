Presidente de Portugal caiu no choro depois do desfile em Brasília

Depois do constrangimento ao lado de Jair Bolsonaro no desfile do 7 de Setembro, Marcelo Rebelo de Sousa, caiu no choro.

O presidente de Portugal se esbaldou com uma apresentação do grupo Choro Livre, que tocou desde o clássico “Verdes Anos”, do guitarrista português Carlos Paredes, a Aquarela do Brasil, de Ary Barroso.

“O choro amenizou as grosseiras a Portugal. O presidente ficou muito contente, ele gostou muito da nossa participação”, conta Henrique Filho, o Reco do Bandolim.

A festa ocorreu em Taguatinga, nos arredores de Brasília, na Associação Portuguesa de Brasília — que comemorou 60 anos de existência. A iniciativa foi do embaixador Luís Faro Ramos, para promover a integração entre Brasil e Portugal.

Além da apresentação do grupo brasiliense, houve no evento uma amostra da cultura portuguesa, com danças típicas do país.