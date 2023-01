Presidente da OAB critica ataque ‘inaceitável’ a ministro Barroso, do STF

Giro VEJA - terça, 3 de janeiro

A posse dos demais ministros de Lula são os destaques do dia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva empossou nesta terça-feira, 3, mais oito ministros de seu governo, que somam-se aos dezoito titulares anunciados na segunda, 2. Um dos destaques do dia foi o discurso de Silvio Almeida, que assumiu o Ministério dos Direitos Humanos em meio a um cenário que classificou como "arrasado" e de "orçamento drasticamente reduzido". Com uma fala voltada a minorias, mulheres e trabalhadores, o advogado afirmou que pretende ser ministro em um país que coloca a vida e a dignidade em primeiro lugar. "Vocês existem e são valiosos para nós", declarou. Também empossado nesta terça, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, se comprometeu com a erradicação da fome e apontou para a importância dos movimentos sociais e de agricultura familiar