Presidente da Fifa visita funeral de Pelé em Santos

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, esteve na manhã desta segunda-feira no velório de Pelé, em Santos. Ele chegou ao local acompanhado do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. O comandante da entidade máxima do futebol disse que pedirá aos países associados da federação que batizem pelo menos um estádio em seus territórios com o nome de Pelé.

“Como Fifa, vamos homenagear o ‘Rei’ e pedimos para que o mundo inteiro respeite um minuto de silêncio. Vamos pedir para que todos os países do mundo tenham pelo menos um estádio com o nome do Pelé para que as crianças saibam a importância dele”, disse.

Já Rodrigues afirmou que a CBF “fará todas as homenagens possíveis ao maior atleta de todos os tempos”. “Uma das minhas missões na CBF a partir de agora será a de preservar a sua história e perpetuar o seu legado”.