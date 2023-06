Presidente da CPMI do 8 de Janeiro critica colegiado: ‘Constrangedor’

O presidente da CPMI do 8 de janeiro, Arthur Oliveira Maia (União Brasil – BA), foi às redes sociais para criticar as votações do colegiado. De acordo com o deputado, a participação de “personagens centrais” da investigação foi recusada pelos parlamentares.

“Foi constrangedor ver a maioria do colegiado da CPMI do 8 de janeiro rejeitar requerimentos de convocação de personagens centrais nessa investigação, como é o caso do GDias, ex-GSI, do Saulo Moura da Cunha, ex-Abin, e do ministro da Justiça, Flávio Dino”, disse nesta quarta-feira, 14.

“Na próxima sessão, me comprometo a pautar os requerimentos representados e o farei quantas vezes forem necessárias. Espero que possamos aprovar todos os nomes, sem distinção”, seguiu.

O Radar mostrou mais cedo que o senador Sergio Moro (União Brasil – PR) insistiu com um novo requerimento para convocar o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias.

