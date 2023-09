O que Gonçalves Dias disse a conselheiros sobre o presidente da CPI do MST

Logo após a CPI do MST aprovar sua convocação, Gonçalves Dias disse a duas pessoas próximas que o deputado Zucco estudava “alternativas legais” para livrá-lo de comparecer, segundo mensagens de WhatsApp do ex-chefe do GSI em poder da CPMI do 8 de Janeiro.

Aos dois contatos, o general afirmou que a sugestão da equipe jurídica do presidente da comissão sobre os sem-terra era pedir um habeas corpus ao STF alegando falta de pertinência entre sua convocação e o objeto da investigação.

Nos dias que antecederam a ida à CPI do MST, G. Dias voltou a falar sobre Zucco, dizendo que ele e seu filho seriam recebidos, separadamente, para reuniões com o parlamentar gaúcho, que é tenente-coronel do Exército.

As pessoas consultadas pelo ex-chefe do GSI demonstraram desconfiança. Recomendaram que o general só falasse com o deputado acompanhado de um advogado.

Zucco nega. “Informação inverídica. A única conversa que tive foi quando o recebi minutos antes de iniciar a comissão, já na Câmara, na antessala do plenário. Em nenhum momento me reuni com ele para discutir argumentos jurídicos”, disse ao Radar.

Ao fim, G. Dias compareceu à CPI do MST. Em sua preparação para falar à comissão, o general pediu para alguns militares verem se houve alertas da Abin sobre invasões de terra no período em que a agência ficou subordinada ao GSI, de janeiro ao início de março.

“Efetuada verificação. Não há nada”, responderam todos.

