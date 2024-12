Presidente da CPI das Apostas no Senado, Kajuru entrevista Gusttavo Lima

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente da CPI da Manipulação de Resultados e Apostas Esportivas do Senado, Jorge Kajuru (PSB-GO), gravou entrevista com Gusttavo Lima para seu programa “PODK Liberados”, na RedeTV!.

Recentemente, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) pediu o arquivamento parcial da investigação na 12ª Vara Criminal do Recife sobre o cantor sertanejo, mas a juíza Andréa Calado da Cruz rejeitou o pedido.

Paralelamente, uma outra comissão de inquérito do Senado, a das Bets, aprovou a convocação de Gusttavo Lima e pediu ao Coaf para produzir relatórios de inteligência financeira sobre o artista e suas empresas.

Segundo Kajuru, o cantor respondeu a perguntas sobre as suspeitas relacionadas a casas de apostas, comentou como a polarização entre Lula e Jair Bolsonaro aparece no universo de artistas sertanejos e deu até uma palhinha de uma música inédita em homenagem a sua mãe, Sebastiana Maria de Lima, que morreu em 2015, aos 66 anos.

A senadora Leila Barros (PDT-DF) acompanhou Kajuru na entrevista, que será exibida no próximo domingo à noite.

Em trecho adiantado ao Radar, Gusttavo Lima aparece falando que sua mãe “trabalhava o dia todo, lavando roupa a troco de um quilo de manteiga, um quilo de feijão, um litro de óleo”.

Kajuru pergunta ao cantor qual é a música que ele fez que mais o lembra da mãe e homenageia seu “amor incondicional” por ela.

O artista pega o violão e diz que gravaria uma música nova naquela noite, horas depois da gravação da entrevista.

Veja, abaixo, os versos cantados por Gusttavo Lima:

“Eu vi minha mãe me olhando de beira na janela/Enchendo o olho d’água enquanto eu enchia minha mochila velha/Dez e meia o ônibus passava na rodoviária/E ela já estava de pé desde as seis/

Passou um café, fez o bolo que eu gostava/Falou ‘vai tranquilo, já ajoelhei’/Foi o meu sonho e a fé dela que me fez chegar aonde eu cheguei/

Hoje o meu show está lotando estádio/A minha voz está tocando no rádio/Saí do interior de Minas/E o Brasil me abraçou/Ô, mãe/Olha o povo chamando seu filho de embaixador”

