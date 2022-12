Presidente da CBF recebe homenagem da FIFA durante a Copa do Mundo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, receberá nesta quinta-feira na Copa do Catar uma homenagem na abertura da Conferência Internacional FIFA Master Alumini. O evento homenageia personalidades da bola escolhidas por ex-alunos do curso de pós-graduação em gestão esportiva FIFA Master, que é apoiado pela federação internacional de futebol. O encontro ocorrerá às 10h no estádio Ahmed Bin Ali, na cidade de Al Rayyan.

A homenagem é o reconhecimento de que a CBF é atualmente uma das associações membras da federação que mais investe em formação acadêmica de seus dirigentes. O FIFA Master é considerado o melhor curso de pós-graduação em gestão esportiva na Europa, segundo ranking do SportBusiness.

O curso é mantido pelo Centro Internacional de Estudos do Esporte (CIES) em parceria com três universidades europeias. O programa está em sua 23ª edição e já formou mais de 600 profissionais de mais de 110 nacionalidades.

A cerimônia terá a presença do presidente da FIFA, Gianni Infantino.