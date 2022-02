Presidente da bancada evangélica vai para o PL de Bolsonaro

Eleito na semana passada como presidente da bancada evangélica no Congresso, Sóstenes Cavalcante está de saída do DEM rumo ao PL de Jair Bolsonaro. O deputado federal do Rio de Janeiro não ficará no projeto do União Brasil, conforme o Radar mostrou em dezembro do ano passado.

A mudança foi acertada na última quarta-feira. O PL abrigará o projeto de reeleição do parlamentar, que é um importante aliado de Silas Malafaia. A assinatura da filiação será em três de março.

A ida de Cavalcante é parte do projeto do partido de se tornar um dos mais influentes do Estado.

Atualmente, o PL tem, além do presidente Bolsonaro, que fez carreira política no Rio, o o governador Cláudio Castro e os três senadores do Estado: Flávio Bolsonaro, Romário e Carlos Portinho.