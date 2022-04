Presidente da bancada evangélica ataca Lula por fala sobre cerveja

Sóstenes Cavalcante, presidente da bancada evangélica no Congresso, atacou Lula por uma fala do ex-presidente sobre a guerra na Ucrânia. Em vídeo publicado pelo deputado nas redes sociais, Lula aparece discursando em um evento no Rio de Janeiro semana passada. O petista diz que a guerra seria no Brasil resolvida em uma mesa de bar regada a garrafas de cerveja.

“A razão dessa guerra, por tudo o que eu compreendo, que eu leio e escuto, seria resolvida no Brasil numa mesa tomando cerveja. Seria resolvido aqui. Se não na primeira, na segunda. Se não desse na segunda, [seria] na terceira. Se não desse na terceira, até acabar as garrafas”, disse Lula.

O comentário motivou uma ofensa do deputado evangélico, que afirmou em postagem desta terça que Lula minimiza “a grave situação da guerra da Ucrânia para fazer graça falando de bebida alcóolica. “O ex-presidente cachaceiro envergonha o Brasil diante do mundo inteiro. Lamentável”, disse.