Presidenciável do Novo escolhe coordenador do seu plano de governo

O pré-candidato do Novo ao Planalto, Felipe d’Avila, apresentou em um jantar com colaboradores na noite de quarta-feira o coordenador de seu programa de governo. Trata-se do professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, Leandro Piquet Carneiro.

A proposta deve ser dividida em 12 metas, de forma que cada meta pode impactar em mais de uma área, como saúde e educação, por exemplo.