Presidenciáveis vão apresentar propostas ao setor de comércios e serviços

A União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços, conhecida como Instituto UNECS, promove, no dia 30 de agosto, no Centro de Convenções Brasil 21, em Brasília, o evento “Agenda UNECS: Diálogo com candidatos à Presidência da República”.

A partir de temas abordados pelos presidentes das entidades que compõem o instituto, cada presidenciável, separadamente, terá 45 minutos para comentar assuntos relevantes para o setor.

Os diálogos ocorrerão diante de uma plateia presencial de mais de 400 líderes empresariais. A transmissão ao vivo acontecerá pelas redes sociais do instituto e pelos canais das oito entidades que compõem o instituto, alcançando cerca de 1,5 milhão de espectadores.

Fundado em 2014, o Instituto UNECS representa o setor de comércio e serviços. Tem como objetivo defender os interesses do setor no Brasil, contribuindo para o debate, o intercâmbio de ideias e o fortalecimento dos segmentos que, juntos, representam 73% do PIB do setor.