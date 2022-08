Presidenciáveis mulheres aderem a pacto pela paz nas eleições

As três mulheres que disputam a presidência da República neste ano assinaram um pacto pela paz nas eleições. Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil) e Vera Lúcia (PSTU) aderiram à campanha “Seja Semente da Paz nas Eleições”, lançada na última sexta-feira pela startup chamada Quero Você Eleita.

A ideia da campanha liderada por mulheres é dar uma resposta à violência política e à polarização na sociedade. O objetivo é mobilizar os próprio candidatos, o Parlamento, personagens do Executivo, do Judiciário e dos partidos, além de empresas, instituições e a mídia.

Além das presidenciáveis, apoiam a campanha a procuradora da Mulher na Câmara, d Tereza Nelma (PSD-AL), a procuradora da Mulher no Senado, Leila Barros (Cidadania-DF), a líder da Bancada Feminina do Senado, Eliziane Gama (Cidadania-MA), a deputada federal e candidata ao governo do Mato Grosso do Sul, Rose Modesto (União Brasil-MS) e a senadora Eudócia Caldas (PSB-AL).