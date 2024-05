Prefeitura de pequena cidade na Paraíba vai torrar R$ 2,6 milhões em shows

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com 15.000 habitantes e problemas básicos como a dependência de caminhão-pipa, a pequena Santa Luzia, no interior da Paraíba, vai gastar mais de 2,6 milhões de reais numa festa de São João com estrelas como Alceu Valença, Bell Marques, Matheus e Kauan…

Só Bell vai receber 500.000 reais.

O TSE está de olho na prática, uma praga em ano eleitoral.

Veja a lista de artistas e os valores gastos com dinheiro público (em ordem crescente):

Joãozinho Dantas – 12.000 reais

– 12.000 reais Felipe Alcântara – 40.000 reais

– 40.000 reais Nuzio Medeiros – 80.000 reais

– 80.000 reais Michele Andrade – 150.000 reais

– 150.000 reais Alceu Valença – 300.000 reais

– 300.000 reais Banda Saia Rodada – 350.000 reais

– 350.000 reais Israel e Rodolffo – 370.000 reais

– 370.000 reais Murilo Huff – 400.000 reais

– 400.000 reais Matheus e Kauan -470.000 reais

-470.000 reais Bell Marques – 500.000 reais