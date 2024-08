Prefeitura de Maricá demite autor de gestos racistas em jogo do Botafogo

A prefeitura de Maricá anunciou a demissão de um funcionário da secretaria de Ciência e Tecnologia que foi flagrado fazendo gestos racistas em direção à torcida do Palmeiras na quarta-feira à noite, na partida de ida do confronto com o Botafogo, pela Libertadores.

“Vinícius Ramos foi exonerado da função que ocupava. (O) prefeito Fabiano Horta, botafoguense, condenou com veemência os sucessivos casos de racismo no futebol: ‘O racismo é um crime que fere o ser humano em sua dignidade, e a nossa gestão não tolera qualquer forma de preconceito’”, diz a prefeitura em nota.

O Botafogo afirmou ter identificado e banido Ramos do Estádio Nilton Santos. “A vergonha que ocorreu na partida de ontem precisa ser exemplarmente punida, motivo pelo qual as autoridades policiais estão sendo informadas com todos os recursos disponíveis. Racismo é crime – e um crime sem perdão”, disse o clube em publicação no X.