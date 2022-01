Prefeito investigado pela PF entra na Justiça para voltar ao cargo no MA

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Alvo de uma recente operação da Polícia Federal, deflagrada para desarticular um bando acusado de fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro nas áreas da saúde e educação, o prefeito afastado da cidade de Pinheiro, no Maranhão, Luciano Genésio (PP), tenta voltar ao cargo com um recurso no TRF-1.

Na ação, a PF vasculhou pregões que custaram cerca de 38 milhões de reais aos cofres públicos e que permitiram a contratação de empresas pertencentes aos membros da suposta organização criminosa. Há indícios, inclusive baseados em movimentações bancárias, de que o proprietário, de fato, dessas empresas é justamente Genésio.

O prefeito foi proibido pelo tribunal de exercer sua função e mesmo de acessar ou frequentar a prefeitura. Pinheiro, que fica a 113 km de São Luís, ganhou fama nacional no início de dezembro, quando viralizou a foto de um garoto comemorando ter encontrado uma árvore de Natal num lixão do município. Na ocasião, Gabriel buscava por comida em companhia de sua mãe. O registro foi feito pelo fotógrafo João Paulo Guimarães.