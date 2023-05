Prefeito do PL de Bolsonaro é eleito com vice petista em SC

Os eleitores de Xavantina, cidade de aproximadamente 4.000 habitantes de Santa Catarina, foram às urnas neste domingo participar de uma eleição suplementar, realizada por conta da cassação da chapa eleita em 2020 por compra de votos.

Ignorando a polarização nacional, a população do município elegeu como prefeito Luciano Altenhofen, do PL de Jair Bolsonaro, que teve como vice Acácio Molozzi, do PT de Lula. E com um detalhe: eles foram os únicos candidatos do pleito.

A dobradinha entre os partidos adversários em Brasília foi a mesma da última eleição municipal na cidade. Cassados no ano passado, Ari Parisoto e Ariel Malacarne também eram do PL e do PT, respectivamente.

Na campanha para este domingo, Altenhofen prometeu dar continuidade ao projeto vitorioso em 2020.

Em tempo: a chapa recebeu 1.741 votos — o total de votos válidos. Houve ainda 629 votos em branco e 320 nulos. Dos 3.491 eleitores aptos para a votação, 801 não compareceram às urnas.